Анахайм, США, , 10:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Анахайм Дакз» переиграл хоккеистов «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отличились Адам Хенрик (29-я минута), Кэм Фаулер (31-я в большинстве), Макс Комтуа (31-я) и Дэвин Шор (50-я).

У «Вегаса» шайбы на счету Джонтана Маршессо (25-я) и оформившего в матче дубль Нейта Шмидта (59-я, 60-я при игре 6×5).

Отметим, по итогам матча «Анахайм» набрал 36 очков и находится на тринадцатом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. «Вегас» имеет в активе 46 очков, что позволяет ему занимать там же четвертую строчку.