Эдмонтон, Канада, , 10:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась /победой гостей с разгромным счетом 1:5.

У «Калгари» голы на свой счета записали Эндрю Маджапане (1-я минута), Мэттью Ткачук (12-я), Шон Монахан (22-я), Элиас Линдхольм (37-я) и Микаэль Баклунд (41-я в большинстве).

Автором единственной шайбы у «Эдмонтона», ставшей в итоге «голом престижа» стал Коннор Макдэвид (15-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Калгари» 45 очков, что позволяет клуб занимать шестую строчку турнирной таблицы Западной конференции НХЛ У «Эдмонтона» 44 очка и восьмое место там же.