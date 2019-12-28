Сан-Франциско, США, , 10:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась со счетом 105:96 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 34 очка во встрече.

У «Голден Стэйтз» самым результативным оказался разыгрывающий Д'Анджело Расселл, в активе которого 31 очко, набранные им в матче.

Отметим, по итогам игры «Голден Стэйт» одержал четвёртую подряд победу в семи последних играх нынешнего сезона НБА. Для «Финикса» данное поражение стало восьмым подряд.