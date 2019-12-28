Денвер, США, , 09:29 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» обыграла хоккеистов «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась в пользу гостей со счетом 4:6.

У «Минесоты» шайбы забросили Карсон Суси (6-я минута), Эрик Стаал (10-я), Брэд Хант (32-я), Матс Цукарелло (5-я), Виктор Раск (52-я) и Райан Сутер (59-я в пустые ворота).

У «Колорадо» голы на счету оформившего в матче дубль Мэтта Калверта (19-я, 42-я), Гариэля Ландескога (20-я) и Натана Маккинонна (40-я).

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился в матче результативной передачей.

Отметим, по итогам матча в активе «Миннесоты» 43 очка и девятая строчка турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Колорадо» 49 очков и второе место там же.