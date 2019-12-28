Нашвилл, США, , 09:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

В составе победителей голами отличились Доминик Симон (3-я минута), Алекс Гальченюк (15-я), Теодор Блюгерс (15-я), Брайан Раст (25-я) и Юсо Риикола (39-я).

У «Нэшвилла» шайбы забили Крэйг Смит (5-я) и Виктор Арвидссон (50-я).

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился в матче результативной передачей.

Отметим, по итогам встречи в активе «Питтсбурга» 48 очков, что позволяет ему занимать четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Нэшвилла» 42 очка и десятое место на Западе.