Майами, США, , 09:27 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» переиграл команду «Индиана Пейсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» Майами и закончилась победой хозяев с минимальным перевесом со счетом 113:112.

Самым результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер, который немного не добрал до дабл-дабла с 20 очками и 9 подборами.

У «Пейсерс» наиболее результативным оказался разыгрывающий Аарон Холидей, также остановившийся в шаге от дабл-дабла с 17 очками и 9 результативными передачами.

Отметим, это четвертая подряд победа «Майами» в последних пяти матчах текущего сезона НБА. Для «Индианы» данное поражение стало вторым за последние семь игр.