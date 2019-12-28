Ньюарк, США, , 09:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» обыграл в овертайме команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась в овертайме победой гостей со счетом 4:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 4:4. У «Торонто» голы забили Зак Хайман (17-я минута в большинстве), российский форвард клуб Илья Михеев (18-я), Каспери Капанен (26-я), Джон Таварес (49-я в большинстве).

У «Дэвилз» голы на счету Нико Хишира (5-я), российского форварда команды Никиты Гусева (22-я), Кайла Палмьери (28-я) и Йеспера Братта (31-я).

Победу «Торонто» принес гол Вильяма Нюландера, забитый им на 64-й минуте.

Отметим, по итогам встречи «Торонто» с 46 очками находится на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, У «Нью-Джерси» 30 очков и пятнадцатое, предпоследнее место там же.