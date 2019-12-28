Москва, , 08:56 — REGNUM Полузащитник футбольного московского клуба «Спартак» Аяз Гулиев может перейти в команду «Ростов». Об этом 28 декабря сообщает «ФАН».

По информации источника, ростовский клуб интересуется Гулиевым и руководство «Спартака» готово рассмотреть вариант с арендой 23-летнего футболиста до окончания текущего сезона.

Также сообщается, что игроком интересуется казанский клуб «Рубин».

Отметим, в нынешнем сезоне Аяз Гулиев сыграл в составе «Спартака» 15 матчей и не отметился в них никакими результативными действиями. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.