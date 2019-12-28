Атланта, США, , 08:38 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась сокрушительным разгромом хозяев со счетом 86:112.

При этом в матче не принимал участия греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, в отсутствие которого наиболее результативным оказался защитник Крис Миддлтон, набравший в матче 23 очка. Его коллега по клубу — турецкий форвард Эрсан Ильясова, оформил в матче дабл-дабл с 18 очками и 17 подборами.

В составе «Хоукс» самым результативным стал защитник Аллен Краббе, который смог набрать за игру 20 очков.

Отметим, это пятая победа «Милуоки» в семи последних матчах текущего сезона НБА. Для «Атланты» это поражение стало девятым подряд.