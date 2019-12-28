Виннипег, Канада, , 08:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась в овертайме победой гостей со счетом 4:5.

Голами в составе победителей отличились Джастин Фолк (2-я минута), Алекс Пьетранджело (26-я) и оформивший в матче дубль Тайлер Бозак (37-я в большинстве, 47-я). Победная шайба в овертайме на счету Дэвида Перрона (64-я).

У «Виннипега» голами отметились Габриэль Бурк (20-я), оформивший в матче дубль Кайл Коннор (30-я, 44-я в большинстве) и Блейк Уиллер (59-й при игре 6×5).

Российский форвард «Блюз» Иван Барбашев не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Сент-Луис» укрепил свою лидирующую позицию в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 56 очков в 39 матчах. У «Виннипега» 45 очко и пятое место там же.