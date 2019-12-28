Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил своё решение не участвовать в Матче всех звезд НХЛ 2020 года. Его объяснение 28 декабря приводит на своей странице в соцсети Twitter Том Гулитти.

«Спасибо, прежде всего, болельщикам за то, что выбрали меня при голосовании. Это непростое решение, но мне надо прислушаться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй половине сезона», — заявил Овечкин.

Также он указал, что ему тяжело отказываться от участия в Мачте всех звезд, особенно будучи выбранным капитаном, однако он вынужден это сделать для собственного функционального состояния и клуба.

Кроме этого, он выразил готовность понести дисквалификацию на один матч НХЛ за неучастие в Матче, так как правила есть правила.

«Моё решение связано с необходимостью подойти в соответствующей форме к плей-офф», — заключил российский игрок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звёзд НХЛ 2020 года.