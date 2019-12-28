Шарлотт, США, , 08:12 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» переиграл в овертайме команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 102:104.

Самым результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Оклахомы» Шай Жильжо-Александер, который набрал 27 очков во встрече. Ещё 24 очка гостям принес немецкий разыгрывающий «Оклахомы» Деннис Шрёдер.

Наиболее результативным у «Хорнетс» стал разыгрывающий Терри Розир, набравший 26 очков за игру.

Отметим, это пятая победа «Оклахомы» в семи последних матчах нынешнего сезона НБА. Для «Шарлотт» это поражение стало четвёртым подряд.