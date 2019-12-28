Буффало, США, , 08:06 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Баффало» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась в пользу гостей со счетом 0:3.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль Патрис Бержерон (20-я минута в большинстве, 40-я) и Брендон Карло (59-я в пустые ворота).

Отметим, по итогам матча «Бостон» укрепил свою вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 55 очков. У «Баффало» 41 очко и одиннадцатая строчка там же.