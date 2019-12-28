Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял решение не участвовать в Матче всех звезд НХЛ 2020 года. Об этом 28 декабря сообщила на своей странице в соцсети Twitter сообщила журналистка издания Washington Post Саманта Пелл.

По информации источника, российский хоккеист отказывается от участия в Матче всех звёзд из-за того, что хочет взять небольшую паузу перед второй частью и матчами плей-офф нынешнего сезона НХЛ. Из-за этого игрок должен будет пропустить одну игру регулярного чемпионата НХЛ до или после Матча всех звёзд.

Отметим, этот вызов Александра Овечкина на Матч всех звёзд стал одиннадцатым за его карьеру в НХЛ, при этом хоккеист принял участие в семи из них.