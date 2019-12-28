Орландо, США, , 07:49 — REGNUM Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» переиграл команду «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась победой хозяев с минимальным перевесом со счетом 98:97.

При этом наиболее результативными во встрече стало сразу два игрока «Сикерс» — лёгкий форвард Тобиас Харрис и центровой Джоэл Эмбиид, которые оформили в матче два одинаковых дабл-дабла с 24 очками и 11 подборами.

У «Орландо» самым результативным оказался французский защитник Эван Фурнье, который набрал 20 очков за игру. Его коллега по команде — форвард Аарон Гордон, оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 11 подборами.

Отметим, это третья победа «Мэджик» за последние семь матчей текущего сезона НБА. Для «Сикерс» данное поражение стало четвертым за последние семь игр, прервав серию из трех подряд побед.