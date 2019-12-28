Нью-Йорк, США, , 07:47 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл хоккеистов «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 5:3.

Голы в составе «Рейнджерс» на свой счет записали оформивший в матче дубль Мика Зибанежад (17-я и 34-я минуты), Крис Крайдер (22-я), российский нападающий Артемий Панарин (28-я) и Райан Стром (54-я). При этом Панарин также записал на свой счет две результативные передачи.

У «Каролины» голы на счету Лукаса Уоллмарка (6-я), Бретта Песке (38-я) и Себастьяна Ахо (42-я).

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бунчевич и российский нападающий «Харикейнз» Андрей Свечников очков во встрече не набрали.

Отметим, по итогам встречи «Рейнджерс» набрали 40 очков и занимают тринадцатое место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Каролины» 46 очков и шестая позиция там же.