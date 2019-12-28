Москва, , 07:47 — REGNUM Руководитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ушел с занимаемого им поста, приняв такое решение на фоне огромного количества претензий к судейской работе в текущем сезоне. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба РФС.

«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать», — приводит пресс-служба слова Егорова.

Кроме этого, он выразил уверенность в том, что судейская реформа будет успешной и РФС удастся вывести российских арбитров на новый уровень.

«Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие», — заключил экс-глава ДСИ РФС.

Также отмечается, что РФС данную отставку принял.

«Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Отметим, отставка Александра Егорова с поста главы ДСИ не стала неожиданной, так как вопросы по поводу судейской работы в РФС начались с первого тура чемпионата России по футболу.