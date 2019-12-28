Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» обыграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счетом 129:117 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард Джейлен Браун, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 34 очками и 9 подборами. Его коллега по клубу — лёгкий форвард Джейсон Тейтум, принес «Бостону» ещё 30 очков.

Самым результативным у «Кавальерс» оказался форвард Кевин Лав, набравший в матче 30 очков. Ещё 21 очков принес команде защитник Коллин Секстон.

Отметим, это победа стала для «Бостона» пятой подряд. «Кливленд» же данным поражением прервал свою победную серию из четырех подряд игр.