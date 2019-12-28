Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался играть в матче звёзд НХЛ, сообщила журналистка издания Washington Post Саманта Пелл в своём Twitter.

Причина отказа — желание Александра сделать паузу перед второй половиной регулярного сезона и предстоящими играми плей-офф. Овечкин обязан теперь не выйти на лёд в одной игре чемпионата НХЛ либо до матча звёзд, либо после него. Год назад форвард «Вашингтона» также пропустил звёздный матч по той же причине.

11 раз Александра вызывали на это мероприятие, участвовал же он лишь в семи. В 2012 году он бойкотировал игру, сославшись на трёхматчевую дисквалификацию, в 2016 году Овечкин не вышел на матч звёзд по причине полученной травмы.

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