Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в овертайме команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 1:1. У «Вашингтона» отличился шведский форвард клуба Якоб Лилья (30-я минута), у «Коламбуса» — шведский нападающий «Джекетс» Карл Хагелин (27-я).

В овертайме же хозяева оказались сильнее и сумели победить с шайбой Ти Джей Оши (64-я при игре 4×3), причем ему ассистировал российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов также отметился в матче результативной передачей, российский голкипер столичного американского клуба Илья Самсонов смог отразить 27 из 28 бросков по своим воротам.

Отметим, по итогам встречи «Вашингтон» укрепил свою позицию лидера Восточной конференции НХЛ, набрав 59 очков в 39 матчах. У «Коламбуса» 41 очко и десятая строчка там же.