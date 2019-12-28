Вулвергемптон, Великобритания, , 07:15 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» проиграл команде «Вулверхэмптон» в матче девятнадцатого туры английской Премьер-лиги (АПЛ).

Игра проходила на поле стадиона «Молине» в Вулвергэмптоне и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Гости начали матч увереннее и к 50-й минуте вели со счетом 0:2, после дубля ямайского форварда «МС» Рахима Стерлинга (25-я, 50-я минуты). При этом манчестерская команда осталась в меньшинстве после удаления с поля её бразильского голкипера Эдерсона на 12-й минуте.

Однако «Вулверхэмтон» такой разрыв в счете не смутил и уже к 55-й минуте команда хозяев отыграла мяч усилиями испанского форварда Адама Траоре, а затем голом мексиканского нападающего Рауля Хименеса (82-я) сравняла счет. Победу хозяевам принес гол ирландского защитника Мэтта Доэрти, забитый на 89-й минуте

Отметим, по итогам встречи «Вулверхэмтон» набрал 30 очков и находится на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ. «МС», упустивший очки в матче, остался на третьей строчке с 38 очками.