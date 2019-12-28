Красноярск, , 06:40 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева принесла извинения болельщикам за свою холодную реакцию на поддержку трибун во время выступления в Красноярске. Об этом 27 декабря сообщил портал «Спорт».

"Честно говоря, мне болельщики очень помогли. Хочу извиниться, что я, возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката», — сказала она.

Напомним, Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря 2019 года. Медведева занимает пятое место после короткой программы на чемпионате России, уступая Алене Косторной, Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Елизавете Туктамышевой.

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