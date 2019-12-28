Москва, , 05:22 — REGNUM Россия может остаться без букмекерских организаций с 1 января 2020 года. Об этом написал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в письме министру экономического развития Максиму Орешкину, 27 декабря сообщает пресс-служба Титова.

По словам омбудсмена, к нему обратилась «Ассоциация букмекерских контор», предупредившая о том, что в РФ сложилась ситуация, которая приведет к закрытию 98% существующих пунктов приема ставок.

Букмекеры отметили, что крах отрасли может уменьшить поступления в госбюджет налогов и страховых взносов. Кроме того, в обращении говорится, что это приведет к уменьшению спонсорской поддержки детского спорта, сокращению нескольких тысяч рабочих мест и уходу контор в теневой сектор.

Тревога букмекеров связана с приказом Минэкономразвития, в который в феврале был включен код «Проведение азартных игр». Согласно этому приказу субъекты РФ были обязаны до 1 января 2020 года привести свои правила землепользования и застройки в соответствие с новым классификатором, указанным в приказе министерства, но в большинстве регионов этого до сих пор не сделано.

Титов предложил Орешкину оставить до 2025 года для регулирования работы букмекерских контор существующий федеральный закон №244. Также омбудсмен попросил министра предоставить владельцам таких участков, которые подпадают под закон о государственном регулировании проведения азартных игр, право добавлять новый код через уведомление. Кроме того, Титов предлагает внедрить систему зависимости ставок платежей от площади, которую занимает организатор игр в конторах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Минфин России подготовило поправки в законодательство о лотереях, запрещающие проведение частных лотерей.

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