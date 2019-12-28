Оттава, , 01:58 — REGNUM Официальное уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями, которые вводятся против спортсменов и спортивных организаций РФ, получило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом 27 декабря сообщается на сайте агентства.

Руководитель WADA Крейг Риди отметил, что организация не намерена отменять свое решение от 9 декабря, поскольку убеждена в его правильности. Риди добавил, что агентство будет усилено отстаивать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря глава РУСАДА Юрий Ганус объявил об отправке в WADA уведомления о несогласии с санкциями, к которому также были приложены сопроводительное письмо и перевод протокола совета учредителей.

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