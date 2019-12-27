Красноярск, , 20:10 — REGNUM Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

За короткую программу Косторная получила 89,86 балла. Тем самым она превысила собственный мировой рекорд — 85,45 балла. Однако же этот рекорд ратифицирован не будет, так как был установлен на соревнованиях национального уровня.

Второе место по итогам короткой программы заняла Анна Щербакова (79,93 балла), третье место у Александры Трусовой (76,46 балла).

Четвертый результат показала Елизавета Туктамышева — 75,74 балла.

Евгения Медведева заняла пятое место, набрав 71,08 балла.

28 декабря будет прокатана произвольная программа.

Золотой и серебряный призеры чемпионата России получат право выступить на чемпионате Европы.