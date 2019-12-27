Красноярск, 27 декабря 2019, 15:53 — REGNUM Фигурист Дмитрий Алиев стал чемпионом России в мужских одиночных соревнованиях. Выступления фигуристов в произвольной программе прошли в Красноярске 27 декабря.
За своё выступление в произвольной программе Алиев получил от судей 173,63 балла. В итоге он набрал 260,98 балла.
Второе место занял Артур Данелян, результат которого составил 253,42 балла. Замкнул тройку Александр Самарин с результатом 252,74 балла.
Отметим, что после короткой программы Алиев был четвёртым. При этом лидер по итогам короткой программы Макар Игнатов занял итоговое четвёртое место
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