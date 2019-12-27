Москва, , 15:37 — REGNUM Российская Премьер-Лига (РПЛ) представила символическую сборную десятилетия в чемпионате России по футболу. Об этом 27 декабря сообщается на странице РПЛ в Twitter.

В российскую футбольную сборную десятилетия вошли вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА), защитники Бранислав Иванович, Юрий Жирков («Зенит»), Марио Фернандес, Сергей Игнашевич (ЦСКА).

Также в состав вошли Понтус Вернблум, Александр Головин (ЦСКА), Данни, Халк («Зенит») и нападающие Вагнер Лав (ЦСКА) и Артём Дзюба («Зенит»).

https://twitter.com/premierliga/status/1210489628085641216

Отмечается, что состав символической сборной был определён в голосовании болельщиков.

Напомним, в уходящем десятилетии «Зенит» становился чемпионом России четыре раза (2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19), три раза — ЦСКА (2012/13, 2013/14, 2015/16), также по одному разу — «Спартак» (2016/17) и «Локомотив» (2017/18).