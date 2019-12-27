Хабаровск, , 15:21 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

К середине второго периода хоккеисты «Автомобилиста» забросили три шайбы. Отличились нападающие Питер Холланд, Дэн Секстон и Брукс Мэйсек.

Однако затем «Амур» смог переломить ход матча и совершить камбэк, отправив в ворота соперника три шайбы. Дубль оформил форвард Вячеслав Ушенин, ещё одна шайба на счету Кирилла Рассказова. В серии буллитов Рассказов исполнил решающий бросок.

Напомним, 23 декабря «Амур» одержал волевую победу над минским «Динамо» со счётом 4:3. При этом по ходу матча хабаровский клуб также уступал в счёте с разницей в три шайбы.

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На сегодняшний день «Амур» занимает 19-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 39 очков после 40 матчей. «Автомобилист» идёт на седьмом месте, на его счету 52 очка после 40 игр.

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