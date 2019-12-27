Москва, , 15:05 — REGNUM Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров покинул свой пост. Об этом 27 декабря сообщается на сайте РФС.

Отмечается, что Егоров по собственному желанию покинул должность, на которую был назначен в мае 2018 года.

Напомним, в нынешнем сезоне в российском футболе разгорелся ряд скандалов, связанных с работой судей. В ноябре Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца 2019 года на исправление ситуации с судейством.

Однако глава РФС Александр Дюков заявил, что решение о дальнейшей работе Егорова может быть отложено на начало 2020 года.

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