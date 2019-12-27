Москва, , 14:55 — REGNUM Ужесточить санкции против российского спорта может Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом 27 декабря заявил журналистам генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

По словам Гануса, вероятно, что в дело вступят новые игроки, которые могут потребовать у суда не смягчения, а ужесточения санкций.

«Вы знаете позицию определённых сторон, которые указывают на неудовлетворённость решением WADA», — сказал Ганус.

Он добавил, что в случае ужесточения санкций речь пойдёт о полном недопуске российских спортсменов на крупнейшие мероприятия международного уровня.

Напомним, согласно решению исполкома WADA от 9 декабря, к соревнованиям могут быть допущены «чистые» спортсмены под нейтральным флагом.

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