Уфа, , 14:41 — REGNUM Торжественная церемония чествования звезд спорта Башкирии пройдет в Уфе. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба республиканского министерства молодежной политики и спорта.

По словам чиновников, торжественная церемония начнется в 14:00 30 декабря текущего года в ГАУ Центр спортивной подготовки Башкирии. На мероприятии пройдет награждение спортсменов по итогам их выступлений и результатов в текущем году.

Спортсменам будут вручены удостоверения «Мастер спорта», «Заслуженный мастер спорта», «Судья всероссийской категории».

Кроме этого, участникам церемонии будут вручены стипендии главы Башкирии за высокие результаты в учебе, творчестве и спорте.

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