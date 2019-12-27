Москва, , 14:19 — REGNUM У российских легкоатлетов практически нет шансов поехать в Токио на Олимпийские игры 2020 года. Об этом 27 декабря заявил журналистам генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Сейчас у чистых спортсменов сохраняется возможность участия в Играх. При этом я скажу, что у легкоатлетов этих шансов практически нет», — сказал Ганус.

Он объяснил это тем, что сейчас восстановление статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) приостановлено.

Напомним, ВФЛА с ноября 2015 года лишена статуса в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF). При этом ВФЛА не была восстановлена в правах даже тогда, когда произошло восстановление статуса РУСАДА в сентябре 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря РУСАДА отправило WADA уведомление о несогласии с санкциями.

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