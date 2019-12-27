Миннеаполис, США, , 14:00 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась после двух овертаймов со счётом 105:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Миннесоты» Горгуи Дьенг, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 15 подборов.

В составе «Сакраменто» наибольшую результативность показал форвард Ричаун Холмс, на счету дабл-дабл из 20 очков и 18 подборов.

Таким образом, «Миннесота» прервала 11-матчевую серию поражений. «Сакраменто» потерпел пятое поражение подряд.

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