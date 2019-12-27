Даллас, США, , 13:55 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 102:98.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал защитник Демар Дерозан, на счету которого 21 очко.

«Даллас» одержал вторую победу в последних трёх матчах. «Сан-Антонио» потерпел второе поражение за последние три игры.

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