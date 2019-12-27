Москва, , 13:31 — REGNUM Все требования совета учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выполнены. Об этом 27 декабря заявил журналистам генеральный директор организации Юрий Ганус.

По словам Гануса, требования совета учредителей включали в себя отправку в установленный срок пакета документов в WADA, который содержал уведомление о несогласии с санкциями.

«Так как внести изменения в письмо было невозможно, я счёл необходимым написать сопроводительное письмо, которое содержало мою позицию по данному вопросу», — сказал Ганус.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Ганус отправил уведомление в WADA о несогласии с санкциями в отношении российского спорта. Такое поручение ему было дано на общем собрании членов РУСАДА, которое состоялось 24 декабря.