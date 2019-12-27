Оттава, 27 декабря 2019, 13:15 — REGNUM Лучшей канадской спортсменкой 2019 года стала теннисистка Бьянка Андрееску. Об этом 27 декабря сообщает агентство Canadian Press.
Андрееску стала премии Бобби Розенфельд, которая ежегодно вручается журналистами Canadian Press лучшей канадской спортсменке. За неё отдали свои голоса 66 из 68 журналистов агентства.
Напомним, в 2019 году Андрееску стала победительницей одного из турниров серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В настоящее время она занимает пятое место в рейтинге WTA, а год назад была на 152-й строчке.
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