Красноярск, , 12:56 — REGNUM Фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали чемпионами России по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар.

За своё выступление в произвольном танце Синицына и Кацалапов получили от судей 132,31 балла. Таким образом, общая сумма баллов за два проката у них составила 220,74 балла.

Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, результат которых составил 219, 72 балла. Замкнули тройку Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73).

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске и завершится 29 декабря показательными выступлениями.

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