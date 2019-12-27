Сочи, Краснодарский край, , 12:30 — REGNUM Карнавальный новогодний забег состоится на Имеретинской набережной в Сочи 31 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города-курорта.

Забег начнётся в 10:00, ожидается, что на дистанции выйдут около 200 участников. Первыми побегут дети — в этом забеге смогут участвовать юные любители спорта до шести лет. Затем в 10:05 состоится забег участников в карнавальных костюмах. В 10:15 юные спортсмены выйдут на дистанцию в 1000 метров, затем состоится старт на дистанции в три, пять и десять километров.

Принять участие в забеге смогут все желающие — для этого нужно зарегистрироваться на сайте и прийти в карнавальном костюме.