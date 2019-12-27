Москва, , 12:26 — REGNUM Уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с санкциями отправил гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС.

«Уведомление только что отправлено», — сказал Ганус.

Он добавил, что отправленный пакет документов включает письмо-уведомление, утверждено советом учредителей РУСАДА, сопроводительное письмо, а также перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря состоялось общее собрание членов РУСАДА, по итогам которого принято решение поручить гендиректору организации Юрию Ганусу направить в WADA уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.

В WADA заявили, что приняли к сведению решение общего собрания членов РУСАДА.

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