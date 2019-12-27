Бишкек, , 12:21 — REGNUM Международная федерация футбола, ассоциация футбола Киргизии и международные доноры выделили около $10 млн (617,6 млн рублей) на постройку нового футбольного центра в киргизской столице, пишет «Kaktus.media».

Земельный участок, на котором будут располагаться поля для тренировок местных футболистов, а также административное здание с медицинским центром и гостиницей, должна будет предоставить мэрия Бишкека.

Отмечается, что федерация футбола Киргизии планирует передать будущий футбольный центр на баланс столичного муниципалитета в том случае, если городские власти поддержат такую инициативу.