Москва, , 12:17 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести последний бой в своей карьере в конце 2020 года. Об этом 27 декабря заявил глава Bellator Скотт Кокер, сообщает ТАСС.

«Я хочу, чтобы Фёдор ушел на его условиях. Мы рассчитываем провести последний бой в Москве в конце 2020 года», — сказал Кокер.

Он добавил, что если это не удастся, то бой постараются организовать в начале 2021 года. Это будет зависеть от того, как пройдут ближайшие два поединка Емельяненко.

Напомним, ближайший бой 43-летнего Емельяненко состоится 29 декабря в Японии. Он встретится с американцем Куинтоном Джексоном. Всего на счету Емельяненко 35 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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