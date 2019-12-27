Москва, , 11:56 — REGNUM В Москве девять земельных участков арендовано инвесторами на городских аукционах для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Общая площадь участков составил шесть гектаров. Площадь все спорткомплексов превысит 65 тыс. кв. метров.

«Новые спортивные объекты должны появиться в Москве в течение 3−4,5 лет. Земельные участки находятся преимущественно в Троицком и Новомосковском административных округах», — пояснил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, самый крупный комплекс будет расположен в Троицке в микрорайоне Солнечный. В нём планируется оборудовать бассейн. Общая площадь объекта превысит 14 тыс. кв. метров.

Ещё пять для строительства ФОКов инвесторов пока не обрели. Их можно арендовать через аукцион, организатором которого выступает департамента города Москвы по конкурентной политике.