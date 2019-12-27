Гавайи, США, , 11:55 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира Hawaii Open. Об этом сообщает Star Advertiser.

«Я разочарована тем, что я снимаюсь с Hawaii Open», — сказала Шарапова.

Она добавила, что для участия в первом турнире ей необходимо больше времени для подготовки.

Отмечается, что на выставочном турнире в Гавайях Шарапову заменила американка Алисса Тобита, которая является чемпионкой штата Гавайи.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Шарапова одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович в рамках выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship. Для Шараповой эта игра стала первой за четыре месяца.

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