Москва, , 11:49 — REGNUM Казанский «Зенит» одержал победу над «Зенитом» петербургским в финале Кубка России по волейболу. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 (25:14, 25:21, 25:20).

Отметим, что казанский клуб стал обладателем Кубка России в девятый раз в своей истории и шестой раз подряд.

Ранее «Зенит» выигрывал этот трофей в 2004, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. По числу этих трофеев казанский «Зенит» опередил «Белогорье», на счету которого восемь кубков.

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