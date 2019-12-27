Москва, , 11:44 — REGNUM Сборная России по спортивной гимнастике обязательно должна ехать в Токио на Олимпийские игры — 2020. Об этом 27 декабря заявила девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина, сообщает ТАСС.

«Сейчас очень многие говорят на тему того, поедем мы или не поедем. Но я верю в то, что наши гимнасты обязательно должны поехать. Мужчины должны доказать, что они сильнейшие, а девушки — не отставать от мальчиков», — сказала Латынина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские боксёры продемонстрировали совершенно другую позицию, отказавшись ехать на Олимпиаду без флага и гимна России, поскольку без этого нет смысла в участии.

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Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение на четыре года отстранить Россию от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. В РУСАДА решили оспорить это через Спортивный арбитражный суд (CAS).