Ангарск, Иркутская область, , 11:48 — REGNUM Красноярский хоккейный клуб «Сокол», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), 26 декабря со счетом 6:3 выиграл у хозяев — ангарского клуба «Ермак». Об этом сообщается на сайте «крылатого» клуба.

Несмотря на то, что первые два периода показывали явное преимущество красноярцев перед хозяевами, они завершились с нейтральным счётом 3:3.

В финальной двадцатиминутке «Сокол» заиграл энергичнее и смог ещё трижды поразить ворота соперника. Голевыми дублями в этой игре отличились Алексей Князев и Антон Гловацкий. Четырьмя результативными передачами — Владимир Коротков.

Сегодня, 27 декабря, в Ангарске состоится заключительный матч красноярского «Сокола» в 2019 году. Добиться реванша попытается проигравший красноярцам накануне «Ермак». Начало матча в 18:00.