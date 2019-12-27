Омск, , 11:05 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подписал новый контракт с защитником Максимом Чудиновым. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что стороны подписали новое соглашение, действие которого заканчивается в 2022 году.

Напомним, 29-летний хоккеист не играет с 2 октября из-за повреждения, которое он получил в матче с рижским «Динамо» (7:0). В середине второго периода он столкнулся с форвардом Оскарсом Батней, который упал ему на ногу.

В нынешнем сезоне он сыграл в 12 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.