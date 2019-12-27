Острава, Чехия, , 10:45 — REGNUM Нападающий молодёжной сборной Чехии Ян Еник заявил, что ненавидит российских соперников. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

»Меня вообще не удивило, что игра была настолько жёсткой и где-то грязной. Мы с русскими ненавидим друг друга», — заявил Еник.

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате мира чешский форвард Якуб Лаудо едва не нанёс травму российскому нападающему Василию Подколзину, грязно толкнув его в борт, а затем пытался ударить его на послематчевом рукопожатии.

В нынешнем мировом первенстве матч между сборными Чехии и России состоялся уже на старте турнира. И в этот раз Лаудо был наказан: в самом начале игры в него врезался нападающий российской команды Егор Соколов, после чего тот не смог продолжить матч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России проиграла Чехии в первом матче молодёжного чемпионата мира со счётом 3:4.

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