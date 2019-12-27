Москва, , 10:40 — REGNUM В Москве планируется построить новые физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) площадью 65,4 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

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Новые ФОКи появятся в шести административных округах города. Для строительства выделено девять земельных участков общей площадью 6 га.

Три ФОКа построят в Троицком административнм округе, два — в Южном, по одному — в Северо-Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Новомосковском округах.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-востоке Москвы недалеко от станции метро «Некрасовка» построят оригинальный трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в виде бумажного самолётика.

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