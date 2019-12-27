Острава, Чехия, , 10:19 — REGNUM Сборная Канады одержала победу над командой США в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счётом 6:4.

Хоккеисты из США забросили две шайбы в первом периоде, отличились нападающие Шейн Пинто и Артур Калиев. Канадцам удалось ответить четырьмя шайбами к середине третьего периода — голы на счету Коннора Макмайкла, Баррета Хэйтона, сделавшего дубль, и Нолана Фута.

После этого американским игрокам удалось отыграться благодаря голам Ника Робертсона и Шейна Пинто, оформившего дубль. Однако победа всё же досталась канадцам. Решающую шайбу забросил форвард Алекси Лафренье, а затем Тай Деландреа поразил пустые ворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Швеции одержала победу над командой Финляндии со счётом 3:2.

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